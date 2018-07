Sciopero Ryanair all'aeroporto di Pisa: tante cancellazioni

Disagi per i viaggiatori dello scalo Galilei di Pisa, oggi 25 luglio. Sono numerose le cancellazioni dei voli Ryanair per lo sciopero che coinvolge non solo gli assistenti di volo a livello internazionale, ma anche i piloti a livello nazionale.

Le segreterie nazionali di Filt Cgil e Uiltrasporti: "L'agitazione si inserisce in un quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair, proclamati dalla maggioranza dei sindacati europei del trasporto aereo, contro l'approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori".

Lo sciopero riguardia l'Italia oggi, mentre per domani 26 luglio sarà la volta di Spagna, Portogallo e Belgio. Nelle polemiche di queste ore era emersa la possibilità che l'azienda impiegasse personale di altri paesi per sostituire il personale in sciopero.

Dalla mattina tuttavia, fino le ore 10.40, sono già 10 i voli in partenza cancellati sui 12 previsti. Sono decollati solo quelli per Malta (7.05) e Palermo (8.25). Situazione simile per gli arrivi, dove risultato già cancellati 11 voli su 32 totali previsti.

Per seguire gli aggiornamenti è possibile collegarsi con il sito delle partenze e degli arrivi in tempo reale dell'aeroporto.