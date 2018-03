Sciopero generale: autobus, treni, aerei a rischio

Sarà un 8 marzo di disagi per chi deve utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per spostarsi, a causa di uno sciopero generale di 24 ore proclamato a livello nazionale da USB.

Anche Pisa e provincia saranno interessate dall'agitazione con possibili ripercussioni dunque sulla normale programmazione dei trasporti (treni, aerei, autobus).

Aerei

L'agitazione toccherà l'aeroporto 'Galilei' di Pisa e il 'Vespucci' di Firenze, dove saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive. Il consiglio per i passeggeri è quello di consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa o di contattare la propria

compagnia aerea.