Sciopero treni: i dettagli sul venerdì nero

Possibili disagi per chi deve utilizzare il treno per i propri spostamenti a causa dello sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in programma dalle ore 21:00 di giovedì 24 alla stessa ora di venerdì 25 ottobre.

I treni potranno subire cancellazioni o variazioni.

Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Informazioni: call center Trenitalia 892021 e Numero Verde 800 892021 (attivo dalle ore 9:00 di giovedì 24 alle ore 22:00 di venerdì 25 ottobre 2019).

Treni Lunga Percorrenza garantiti