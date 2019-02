Sciopero treni: sarà un venerdì nero

Sarà una giornata particolarmente difficile quella di oggi per chi deve utilizzare il treno per spostarsi.

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 8 febbraio 2019 è stato infatti indetto uno sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia S.p.A.

Durante la protesta sindacale potrebbero verificarsi cancellazioni o variazioni di treni sia a lunga percorrenza che regionali.

Frecce regolari durante lo sciopero.

Sulle linee regionali si prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. Sarà comunque garantito il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino.

Per informazioni è attivo il numero verde 800-892021 dalle ore 8.00 di giovedì 7 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio.



Inoltre, per lo sciopero nazionale del settore Vendita e Assistenza di Trenitalia, dalle ore 03.00 di venerdì 8 alle ore 02.00 di sabato 9 febbraio, potrebbero essere ridotti i servizi di biglietteria tradizionale ed i servizi di assistenza. I biglietti potranno comunque essere acquistati sul sito Trenitalia, sull’app, alle emettitrici automatiche self service e nelle agenzie convenzionate.