Anziani si perdono nel bosco mentre cercano funghi: ritrovati dopo ore di ricerche

Una brutta avventura per due anziani coniugi, 84 anni lui, 75 lei, che, nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 dicembre, si sono persi nel complesso forestale del Berignone, nel volterrano.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Saline di Volterra e una del distaccamento di Poggibonsi (Siena), oltre a due ambulanze della Misericordia di Volterra.

Dopo alcune ore di ricerca, grazie anche all'uso dei nuovi sistemi di telefonia satellitare, la coppia di Larciano (Pistoia) è stata ritrovata.

Marito e moglie di erano allontanati dal sentiero segnalato in cerca di funghi e con il sopraggiungere del buio non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno.

Sono stati individuati intorno alle 21.30 sotto una linea di alta tensione dove insistono dei sentieri di caccia al cinghiale; questo ha permesso ai soccorritori di avere un punto di riferimento sia per il ritrovamento che per il recupero.

La coppia di anziani era infreddolita e impaurita ma in buone condizioni di salute.