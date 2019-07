Scomparso studente 25enne: ore di apprensione per la famiglia

Denuncia ai Carabinieri e tam tam sui social, oltre i volantini attaccati nei vari poli universitari della città. La famiglia cerca Francesco Marino, studente di 25 anni di Ingegneria Informatica: da giovedì mattina non ha più dato sue notizie. Non si sa come sia vestito, l'unico dettaglio è uno zainetto nero con la scritta bianca 'Le Iene'. Abita a Porta a

"Mercoledì sera si è sentito con mia madre - racconta il fratello Pietro - tutto tranquillo. Poi mia madre lo ha chiamato giovedì mattina alle 8 e non rispondeva. Da allora ha il telefono staccato. A casa sua ha lasciato il portafogli e le chiavi sul tavolo". "Pensavo ad una dimenticanza - dice mamma Maria - ora non saprei. So che ieri aveva un esame, non si era iscritto, forse si è dispiaciuto, è l'unica cosa che mi viene in mente. Lo aspettiamo a braccia aperte, non deve avere paura a tornare. Dimenticheremo tutto come fosse stato un brutto sogno".

Per ogni informazione è possibile contattare sia Pietro al numero 3291291964 che la madre allo 3474474545.