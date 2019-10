Scomparso Paolo Ghirri: il cordoglio della Società della Salute

La Società della Salute della Zona Pisana si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Paolo Ghirri, direttore dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, venuto a mancare all’età di 62 anni.

"Lo ricordo come un medico disponibile preparato e gentile - ha commentato la presidente della Sds pisana Gianna Gambaccini - lo avevo conosciuto molti anni fa perché aveva assistito mia figlia nata prematura e lo avevo recentemente ritrovato per progetti in Sds. La medicina pisana perde un grande medico e soprattutto una grande persona".

"Avevamo avviato con il professor Ghirri, con l’Auop e con l’associazione Famiglia aperta una collaborazione importante sul progetto 'Coccole in ospedale', rivolto ai piccolissimi e a supporto anche delle famiglie - commenta la direttrice della Sds Sabina Ghilli - in questa occasione ne avevamo potuto apprezzare le disponibilità e alta professionalità. Alla famiglia e ai colleghi esprimiamo il nostro cordoglio".