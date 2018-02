Scompare la mattina, trovato la sera in un dirupo: salvato 78enne

Operazione di salvataggio nella tarda serata di ieri, 9 febbraio, per i Vigili del Fuoco. A Capannoli, in località Santo Pietro Belvedere, un uomo di 78 anni è caduto in una scarpata di circa 10 metri. La mattina stessa era partita la segnalazione di persona scomparsa.

Ad individuare la posizione dell'anziano è stato il figlio, che ha sentito durante le ricerche le grida di aiuto del padre: si trovava nei pressi del cimitero della frazione. Sul posto è intervenuta la squadra di Ponsacco, con il personale speleo alpinistico fluviale. Il recupero è avvenuto con il malcapitato sempre cosciente, poi trasportato dal 118 in buone condizioni di salute al Pronto Soccorso di Pontedera. Intervenuti per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri di Ponsacco.