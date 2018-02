Pontedera: sconti in farmacia per gli abbonati autobus

Se viaggi in autobus si taglia il prezzo in farmacia. Potrebbe essere questo lo slogan della convenzione, presentata questa mattina nel palazzo comunale di Pontedera, tra Ctt Nord, la società che gestisce i servizi di trasporto pubblico nei territori di Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Livorno, e l’Azienda Farmacie di Pontedera, un'iniziativa che prevede, a partire da giovedì 8 febbraio, sconti del 10% sull’acquisto di prodotti parafarmaceutici o fitofarmaci (che non siano già soggetti a sconti o vendite promozionali) nelle farmacie comunali agli abbonati che usufruiscono del servizio pubblico di autobus.

L’Azienda Farmacie di Pontedera, in accordo con il Comune di Pontedera, sposa con entusiasmo la politica CTT Nord di creare una maggiore sinergia tra le aziende che operano sul territorio e consentire ai cittadini di usufruire e ottimizzare i servizi proposti ritenendo interessante coinvolgere tutte le categorie sociali creando condizioni favorevoli all’utilizzo del bus come mezzo di trasporto per motivi di risparmio, di ecologia, di sicurezza e non ultimo il ritorno ad un rapporto sociale che l’uso dell’auto ha completamente ribaltato.

Per questo ha ritenuto interessante, dare l’opportunità, ai possessori di un abbonamento al bus, di potersi presentare nei punti vendita delle farmacie comunali (con la loro tessera di abbonamento) ed ottenere lo sconto.

La promozione è valida anche per i familiari che hanno figli minorenni in possesso dell’abbonamento e che hanno necessità di acquistare un prodotto per la famiglia.

Il presidente di CTT Nord Andrea Zavanella da parte sua ha rimarcato che l’azienda ha da tempo attivato simili collaborazioni in tutti i territori dove opera (provincie di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara).