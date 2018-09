San Giuliano Terme, sempre di più i matrimoni in villa: "Renderli meno cari funziona"

Cresce il numero di matrimoni celebrati nel comune di San Giuliano Terme. Se nel 2017 furono 63 le coppie che hanno scelto il comune termale per celebrare uno dei giorni più importanti della loro vita, nel 2018 saranno 78. E un motivo è quello dei matrimoni in villa più abbordabili.

"Quest'anno - spiega il sindaco Sergio Di Maio - stiamo raccogliendo i frutti della manovra varata nel marzo 2017. La scelta di diminuire le tariffe per la celebrazione delle nozze sia per i residenti che per chi arriva da fuori è risultata vincente. Una operazione pensata per favorire la crescita nel territorio, sia in termini di visibilità che di crescita economica dell’indotto che ruota attorno ai matrimoni".

A fare la differenza la scelta di abbassare drasticamente i prezzi di affitto delle residenze di pregio: "Per un non residente - prosegue Di Maio - il costo per celebrare un matrimonio di domenica in una villa storica è sceso da 750 a 450 euro, con un risparmio di circa il 40%. Per un residente si è passati invece da 650 a 350 euro: una agevolazione di poco inferiore al 50% che si applica anche nei casi in cui uno solo degli sposi sia cittadino sangiulianese. L'abbassamento delle tariffe ha permesso a più coppie la scelta di uno scenario unico e ricco di atmosfera per rendere ancora più emozionante un momento fondamentale della loro vita. Non è un caso quindi se dal 2016, quando erano in vigore le vecchie tariffe, ad oggi i matrimoni in villa sono più che raddoppiati, passando da 22 a 49. Le dimore di pregio sono scelte anche per celebrare le unioni civili".