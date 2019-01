Partono i saldi: sconti fra il 30 ed il 50%, budget di 325 euro a famiglia

Interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media di 325 euro a famiglia. Sono i saldi invernali ed in provincia di Pisa interessano 110mila famiglie. "Gli sconti - spiega la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini - si aggireranno tra il 30% e il 50% e le previsioni ci fanno sperare in un tendenziale aumento rispetto ai volumi d'affari dello scorso anno. Anche perchè, novembre e dicembre sono stati mesi un po' difficoltosi, a causa di una stagione che non ci ha agevolato per via del grande caldo, e nonostante il proliferare di promozioni stile Black Friday, i saldi rimangono sempre l'appuntamento più atteso per scontistica e possibilità di scelta".

"L'opportunità di un vasto assortimento è decisamente una ottima occasione per i consumatori - aggiunge Grassini - in particolare per l'acquisto di giacconi, cappotti, piumini sul fronte dell'abbigliamento e per firme e prodotti di marca per le calzature. I saldi sono un'occasione di acquisto trasversale e interessano tutte le età. Colori di tendenza il blu, il bordeaux, il senape e in alcuni casi anche un ritorno del leopardato". La rappresentante di Confcommercio dà qualche consiglio: "Diffidare di sconti astronomici e rivolgersi soprattutto ai negozi di fiducia e di vicinato, garanzia di qualità e di servizio, in cui la relazione con il cliente è all'insegna della trasparenza del rapporto prezzo/qualità e della massima professionalità".