Mostra dell'Artigianato a Firenze: sconti per chi usa il treno

Una buona notizia per chi da Pisa ha intenzione di recarsi alla Mostra Internazionale dell'Artigianato in programma a Firenze dal 21 aprile al 1 maggio. Previsto infatti il biglietto di ingresso ridotto per chi utilizzerà i treni regionali di Trenitalia per recarsi all'esposizione giunta alla 82ª edizione.

Un accordo fra gli organizzatori dell’evento e la Direzione Regionale Toscana di Trenitalia prevede che i possessori di un abbonamento regionale (annuale, mensile o settimanale) o di un biglietto di andata per Firenze validi nel giorno di ingresso, potranno accedere alla Mostra al costo di 5 euro anziché 7 nei giorni festivi e prefestivi e di 3,50 euro anziché 4 nei giorni feriali.