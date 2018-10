Pisa S.C.: sconto dal parrucchiere per tutti gli abbonati nerazzurri

Uno sconto speciale per un taglio di capelli a tutti i tifosi del Pisa Sporting Club.

La società nerazzurra sarà infatti la prima squadra di calcio italiana a legarsi a un salone di stile e benessere, la Barberia & Sartoria Mascagni, recentemente inaugurata su Lungarno Pacinotti.



"Quello della Barberia è un mondo molto legato al calcio, perchè il salone del barbiere è da sempre punto di riferimento per le persone, per fare due chiacchiere, e magari commentare la partita appena passata, o quella che verrà - afferma Mattia Todaro, product manager del Pisa Sporting Club - siamo felici di accogliere la Barberia & Sartoria Mascagni come nostro sponsor ufficiale, perchè ci permette di descrivere la nostra squadra con stile e appartenenza, trovando nell'atelier un avamposto di appassionati al calcio e alla città di Pisa".



Barberia & Sartoria Mascagni sarà uno dei nuovi sponsor presenti in sala stampa e soprattutto nel circuito dedicato ai titolari di fidelity card, che potranno, mostrando la tessera all'interno del salone, godere di uno sconto del 20% su tutti i servizi e trattamenti offerti.

"Crediamo che il mondo del calcio e quello della barberia siano legati da sempre, quasi tradizionalmente - dicono Massimiliano Baldini e Sebastiano Boi, titolari del barber shop - basta pensare a tutti i look che si sono susseguiti nella storia, da Mazzola con baffi e basette a El Shaarawy e Hamsik con le loro acconciature. Ci piace l'idea che una grande squadra di caratura nazionale porti in campo un legame forte tra stile e atletismo, disegnando una collaborazione che fa del Pisa Sporting Club un modello di attenzione alla comunicazione in ogni suo dettaglio".



I titolari di Fidelity Card non dovranno fare altro che recarsi al salone in via Lungarno Pacinotti 15, esibire la tessera e riceveranno automaticamente lo sconto del 20% sul servizio per tutta la stagione 2018/2019. È raccomandabile la prenotazione per evitare contrattempi o attese.