Volterra: sconto sulla Tari per le attività che tolgono le slot machine

Il Comune di Volterra combatte la ludopatia approvando l’abbattimento del 10% della Tari per l'anno in corso a chi rimuove le slot machine in tutto il territorio comunale. "L'Arci San Giusto lo ha fatto e da ora può fare domanda - spiega il sindaco Marco Buselli - in sostituzione delle slot vogliamo promuovere buone pratiche, come l'apertura di una biblioteca popolare, oltre a una serie di iniziative per la cittadinanza. Faccio loro i complimenti per questa scelta importante, che va a creare nuovi spazi di socialità ed aggregazione".