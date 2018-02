Salvini a Pisa: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

(video Riccardo Del Lungo/PisaToday)

Giornata di tensione a Pisa oggi, venerdì 23 febbraio, per la contromanifestazione organizzata da gruppi antifascisti per contestare il leader della Lega Nord Matteo Salvini presente in piazza Vittorio Emanuele per un comizio elettorale.

Il corteo dei contestatori si è mosso intorno alle 16.30 da piazza XX Settembre e ha cercato di raggiungere piazza Vittorio. Intorno alle 17 i primi scontri con le forze dell'ordine con i manifestanti che sono stati respinti e si sono diretti sui lungarni dove hanno bloccato il traffico.

Nuovi scontri poi intorno alle 17.30 nella zona di via Mazzini con lancio di fumogeni, bottiglie e sassi. Cariche della Polizia in tenuta antisommossa.

Quattro le persone fermate, due ragazzi e due ragazze, portate in Questura, mentre altri due manifestanti, anch'essi fermati, sono rimasti feriti negli scontri e sono stati trasportati in ospedale, dove sono piantonati dalla Polizia.

I contestatori sono rimasti fermi su Ponte di Mezzo per poi muoversi nuovamente intorno alle 18.15. Hanno raggiunto la Questura dove hanno effettuato un presidio per chiedere la liberazione dei compagni fermati.