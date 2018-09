San Romano: frontale tra due auto all'incrocio

Incidente stradale intorno alle 8 di questa mattina, 7 settembre, a San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno, sulla via Tosco-Romagnola, all'incrocio con via Matteotti. Due auto, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente e una di queste si è ribaltata su un fianco.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto, i tre occupanti dei veicoli erano già stati estratti dal personale del 118 che li ha soccorsi.



I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le auto. Sul posto anche la Polizia Municipale.