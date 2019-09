Contraffazione, scoperto laboratorio del falso in centro: denunciate due persone

La Polizia Municipale ieri, 18 settembre, ha scoperto un laboratorio del falso in un appartamento in centro a Pisa. Dopo una lunga attività investigativa, fatta di appostamenti e pedinamenti in borghese, la squadra della Polizia Giudiziaria in collaborazione con in nucleo Centro Storico della Municipale ha svolto una perquisizione in un appartamento di via Fratti, dove è stato scoperto un laboratorio di occhiali contraffatti.

All’interno sono stati rinvenuti, oltre all’attrezzatura per l’apposizione di marchi, 224 occhiali, 660 etichette di marchi contraffatti e 383 occhiali già falsificati, pronti per essere immessi sul mercato del commercio abusivo. Il materiale è stato posto sotto sequestro e sono state denunciate le due persone residenti nell’appartamento per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti. Nell’alloggio sono stati inoltre trovati 10 posti letto abusivi.

Gallery