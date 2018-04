Screening gratuito delle funzioni cognitive

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Oltre un milione di italiani convive con la Demenza. Dopo 65 anni il rischio di ammalarsi raddoppia ogni quattro anni, Demenza significa affrontare disturbi di memoria e perdere la propria autonomia fino all'isolamento sociale. Si tratta di una malattia terribile, ma non tutti sanno che se si interviene per tempo, questa può essere trattata.



Per tale motivo, il Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione, aperto a Pisa nel 2014, propone una campagna di prevenzione accessibile a tutti per sensibilizzare la popolazione su questo tema così delicato. Il Progetto "Screening delle Funzioni Cognitive" consiste in una breve valutazione delle funzioni cognitive superiori, come memoria, ragionamento ed attenzione; al fine di mostrare agli interessati il processo di screening per le Demenze ed eventualmente reindirizzarli ad una valutazione più approfondita. Questo progetto nasce con l'obiettivo di comunicare l'idea che monitorare regolarmente il proprio stato cognitivo permette di intervenire tempestivamente in caso di bisogno. Per partecipare alla screening è necessario avere più di 50 anni, in ogni caso anche i più giovani potranno avere un colloquio di consulenza informazioni sul percorso diagnostico, presentandosi nelle farmacie selezionate nei giorni degli eventi. Dall’apertura del servizio oltre 500 persone hanno aderito nel corso degli anni a fare lo screening gratuito. Il centro, situato in Via Galileo Ferraris 12, nella zona di Ospedaletto è nasto con l’obiettivo di garantire ai pazienti affetti da Malattia di Alzheimer o altre forme dementigene, Malattia di Parkinson, Ictus, Trauma Cranico, Afasie e Sclerosi Multipla un centro in grado di soddisfare a 360 gradi le necessità riabilitative ed assistenziali non solo dei pazienti ma anche dei familiari che molto spesso si trovano disorientati e soli nel dover assistere il proprio caro. Nel corso degli anni Il Gruppo Interdisciplinare di Neuroriabilitazione ha svolto numerosi eventi informativi rivolti alla popolazione proprio per sensibilizzare sui temi di un “invecchiamento sano” ponendo all’attenzione l’importanza di una vita “cognitivamente stimolante”.



I responsabili del Centro, il Dott. Alfonso D’Apuzzo ed il Dott. Emanuele Colombini entrambi con prolungata esperienza nel campo della neuropsicologia, gestiscono anche un blog attraverso la pagina Facebook nella quale vengono affrontate e chiarite molte tematiche molto spesso ignorate dalla popolazione riguardo il tema della salute cognitiva. Per prenotare una visita gratuita basta chiamare al 338/7603331