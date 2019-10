Incidono il nome sulla Torre di Pisa: arrestati due fratelli

Sono stati arrestati due fratelli statunitensi di 38 e 35 anni, entrambi medici in vacanza in Italia, per aver inciso il nome di uno dei due sul marmo della Torre di Pisa. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, 2 ottobre, ed è stato un altro turista a segnalare il fatto all'addetto alla vigilanza. I due sono stati così fermati all'uscita del monumento e consegnati ai Carabinieri.

E' così scattato l'arresto per danneggiamento aggravato. Il pm di turno ha poi disposto l'immediata liberazione ritenendo di non dover applicare ulteriori misure coercitive nei confronti dei due turisti.

I due avrebbero inciso con una monetina il nome 'Jeffy' sulla porzione di marmo nero all'ultimo anello del campanile.