Ex Chiesa di San Benedetto imbrattata: sarà l'Università a ripristinare il decoro

Sarà l'Università di Pisa a ripristinare il decoro sulla facciata esterna dell'ex Chiesa delle Benedettine, in lungarno Sonnino, dopo i vandalismi che hanno interessato la parete che dà verso l'Arno. Il bene è infatti di proprietà dell'Ateneo come è emerso nel corso del Consiglio Comunale di ieri, giovedì 25 gennaio, in cui è stato discusso il question time del consigliere di Forza Italia, Riccardo Buscemi. "L'immobile è di proprietà dell'Ateneo - ha spiegato l'assessore Andrea Serfogli - che ha confermato la sua disponibilità alla cancellazione delle scritte. Visto il pregio storico e artistico del bene c'è però la necessità che i lavori siano eseguiti da una ditta di restauro specializzata e accreditata. L'Università ci ha comunicato che in questi giorni sta testando e verificando l'idoneità di particolari prodotti per poi provvedere alla definitiva cancellazione".

Serfogli ha quindi condannato i gesti vandalici. "L'amministrazione ha sempre condannato e denunciato alla Procura il danneggiamento del patrimonio storico-artistico cittadino. In un caso è stato anche possibile identificare e assicurare alla giustizia i responsabili del reato, che hanno dovuto ripagare il danno prodotto. Il nostro impegno - ha concluso Serfogli - è comunque quello di intensificare ulteriormente le azioni di contrasto".