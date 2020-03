Mura e strade di Pisa invase da scritte di lotta femminista

Inneggiano alla 'rivoluzione transfemministra', riportando slogan come 'sul mio corpo decido io' e 'l'8 sempre'. Stamani, 8 marzo, ' Giornata internazionale dei diritti della donna', la città di Pisa si è svegliata invasa da numerose scritte su mura e strade del centro.

Da Viale Gramsci, Corso Italia e via San Martino, fino Piazza XX Settembre, di fronte all'ingresso di Palazzo Gambacorti, più altri vicoli e piazzette. Le scritte riportano la firma di 'Non una di meno'. Il movimento femminista attivo in città aveva annunciato nei giorni scorsi la cancellazione delle mobilitazioni lanciate per l'8 e il 9 marzo a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus.

