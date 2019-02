Scritte offensive contro il sindaco di Cascina Ceccardi e la Lega a Follonica

Scritte offensive contro Susanna Ceccardi e la Lega dopo l'evento di partito. E' successo nei giorni scorsi a Follonica. A denunciare il caso su Facebook è la stessa sindaco di Cascina e commissario della Lega in Toscana.

"Siamo il cambiamento - scrive - perché abbiamo sempre combattuto idioti come questi qua. Con un po' di vernice rossa e qualche offesa becera pensano di fermarci? La vernice si lava via, e la mia solidarietà va al ristoratore che l'altra sera ha semplicemente fatto il proprio lavoro ospitando una cena di partito, come sarebbe normale in un Paese normale".

Oggi, 25 febbraio, gli attivisti hanno pulito la vetrata. Sono previste le elezioni comunali a maggio prossimo a Follonica, il comune più grande della provincia di Grosseto con 22mila abitanti che andrà al voto.