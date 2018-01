Scrutatori a Cascina: domande di interesse entro il 2 febbraio

Il Comune di Cascina informa che coloro che sono già iscritti all'albo degli scrutatori di seggio elettorale e sono interessati a ricoprire tale incarico in occasione delle prossime elezioni politiche, devono presentare il proprio interesse alla nomina entro il 2 febbraio 2018.

Sul sito internet del Comune di Cascina è disponibile il modulo di domanda che una volta riempito deve essere inviato: per email ordinaria o posta elettronica certificata all’indirizzo elettorale@pec.comune.cascina. pi.it ; oppure per fax al numero 050 719150; oppure ancora consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Cascina (in corso Matteotti 90), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 9-13, e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.