Scrutatori e presidente di seggio a Calcinaia: i termini per fare domanda

Riaprono le domande per l'iscrizione all'albo di scrutatori e presidenti di seggio elettorale per il Comune di Calcinaia. Chi ha già presentato la domanda negli anni scorsi non è tenuto a farlo anche quest'anno, considerato che una volta consegnata la domanda il nominativo resta all'albo. E' quindi possibile anche cancellarsi dalle liste elettorali, qualora non si desideri più essere nominati scrutatori o presidenti per la prossima tornata elettorale.

Coloro che non sono ancora iscritti possono presentare la propria candidatura per entrare a far parte dell'Albo degli Scrutatori che, come da prassi, viene aggiornato annualmente. C'è tempo fino al 30 novembre 2019 (compreso) per avanzare la propria richiesta. Per farlo è sufficiente stampare e compilare il modulo che si trova sul sito dell’ente e consegnarlo entro la data indicata all'Ufficio Elettorale Comunale.

Chi volesse invece candidarsi al ruolo di Presidente di Seggio ha tempo fino al 31 ottobre 2019 per compilare la domanda sul sito del Comune e presentarla all'Ufficio Elettorale Comunale. Per ogni informazione a riguardo è possibile contattare l'Ufficio Elettorale del Comune di Calcinaia: tel. 0587 265405 - 0587 265454.