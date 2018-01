Castelfranco di Sotto: la conceria Sciarada compie quarant'anni

Una scultura per abbellire l’area verde adiacente la propria sede e, di rimando, contribuire alla riqualificazione della zona industriale di Castelfranco. La conceria Sciarada di Castelfranco di Sotto celebra i 40 anni di storia della propria azienda finanziando la realizzazione di una scultura in acciaio Inox dell’artista fucecchiese Marco Puccinelli dal titolo 'S', raffigurante l’iniziale del nome dell’azienda. L’opera, dell’altezza complessiva di 6 metri e del diametro di 8, con un basamento in cemento armato, è stata installata nei giorni nell’area verde che già da molti anni è stata adottata da Sciarada, occupandosi della gestione e manutenzione.

All’evento inaugurale erano presenti il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Eugenio Giani, il consigliere regionale, Andrea Pieroni, il direttore di Unic (Unione Nazionale Industria Conciaria), Fulvia Bacchi, e ovviamente il titolare di Sciarada, Ezio Castellani, insieme ad altre autorità civili, militari e religiose. L’investimento in questo progetto ha significato per Sciarada una spesa complessiva di oltre 80mila euro. Oltre alla realizzazione e installazione della scultura, l’azienda si è occupata di una serie di opere accessorie di miglioria dell’area: illuminazione, cartellonistica e segnaletica stradale, sistema di irrigazione.