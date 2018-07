A Pisa una scuola biennale gratuita per imparare il mestiere di grafico

Arriva a Pisa una scuola gratuita di grafica per 15 ragazzi che hanno abbandonato precocemente gli studi, completamente finanziata tramite le risorse del POR FSE 2014/2020, nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. A promuoverlo è l’agenzia formativa Formatica e si chiama ‘D.en.t.r.o.– Diventare Grafico’, tramite il quale è possibile ottenere un diploma riconosciuto a livello europeo immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.

Il percorso formativo riservato agli under 18 è biennale (da ottobre prossimo a giugno 2020) e ha una durata totale di 2100 ore di attività, di cui 800 di alternanza scuola lavoro. Si può presentare domanda di iscrizioni entro sabato 11 agosto, scaricando il modulo da www.formatica.it/progetto- dentro/.

Le lezioni frontali saranno ospitate nelle aule di Formatica in via Cocchi 7 a Pisa. Il percorso formativo si articolerà in lezioni dal lunedì al venerdì, mentre lo stage sarà organizzato settimanalmente in base agli orari effettuati dalle singole aziende, per un massimo di 8 ore giornaliere. Tra le materie specialistiche ci sono il montaggio video, il fotoritocco, i linguaggi web e i disegno vettoriale. Possono partecipare tutti i minorenni fino a 18 anni non compiuti, assolti o prosciolti dall'obbligo di istruzione.

I ragazzi saranno dotati gratuitamente di un tablet, che sarà utilizzato per la didattica in aula. Le lezioni frontali, infatti, saranno caratterizzate dall'introduzione di metodologie all'avanguardia: i ragazzi potranno apprendere materie specifiche e nozioni generali di base sfruttando la gamification, ovvero una forma di didattica basata sul gioco, sulla sfida e il confronto con gli altri compagni. Il corso prevede un esame finale al termine del quale viene rilasciata una qualifica Europea di III livello di 'Addetto all'organizzazione del processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti multimediali'.

Nel corso i partecipanti saranno coinvolti in un progetto di ricerca del CNR di Pisa (soggetto sostenitore) denominato Avatar, sviluppato dall'Istituto di Fisiologia Clinica in linea con il programma europeo ‘Guadagnare salute’, e in uno della Uisp inerente l'attività motoria. Qualora il numero delle richieste superasse le 15 unità verrà organizzata il 10 settembre una selezione con un test di cultura generale e un colloquio motivazionale. Partner del progetto sono Forium, Copernico, Cescot Toscana Nord, IPPSAR 'Matteotti', Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 di Pisa e IIS 'Santoni'.

Per informazioni ci si può rivolgere a Formatica Scarl (referente Giulia Tramonti) al numero 050580187, scrivere a info@formatica.it o andare sul sito www.formatica.it.