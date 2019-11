Università: la Scuola Normale è la prima in Italia nel settore 'Social science'

La Scuola Normale è prima in Italia a pari merito con l’Università di Bologna nel settore 'Social Sciences' (Scienze Politiche) secondo il ranking 'THE - Times Higher Education', che ha diffuso oggi, 6 novembre, le classifiche dei migliori atenei al mondo in riferimento a due settori: 'Social Sciences', appunto, e 'Business & Economics'. Nel settore 'Social Science' in Italia, dopo Normale e Università di Bologna, si trova nella fascia successiva la Sapienza di Roma; terze a pari merito il Politecnico di Milano, la Scuola Sant’Anna e l’Università di Trento, mentre al primo posto mondiale si colloca il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

A livello mondiale al primo posto si trova il Massachusetts Institute of Technology (MIT), mentre la Scuola Normale per Scienze politiche si è classificata nella fascia fra il 151° e il 175° posto. E’ la prima volta che la Normale entra a far parte di questa classifica. La metodologia adottata per questo ranking ricorre ai medesimi indicatori utilizzati per la classifica globale del THE (World University Ranking): 'Teaching', 'Research' e 'Citations'. Per comparire in questa classifica, un ateneo deve possedere due requisiti: aver pubblicato almeno 200 papers in social sciences negli ultimi 5 anni; possedere almeno il 4% dello staff accademico (o un numero pari a 40) afferente alle scienze sociali.

La Scuola Normale è attiva nel settore disciplinare delle 'Social Science' con la classe di Scienze politiche e sociali che ha sede a Firenze, presso Palazzo Strozzi. Preside della classe è la prof.ssa Donatella Della Porta.