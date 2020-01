Cep: alla scuola 'Novelli' al via la sperimentazione dell'indirizzo musicale

Novità in vista per la scuola primaria a tempo pieno 'Novelli', nel quartiere Cep, che fa parte dell’Istituto comprensivo 'Toniolo'. Grazie all’iniziativa progettuale delle insegnanti e al finanziamento dell’amministrazione comunale, è in partenza dal mese di febbraio la sperimentazione che la porterà ad essere l’unica scuola primaria ad indirizzo musicale a Pisa. Una sperimentazione inedita, visto che gli indirizzi musicali sono previsti solo a partire dalla scuola secondaria. Nei primi due anni del percorso scolastico sarà potenziata la conoscenza della musica, mentre dalla classe terza si inizierà lo studio di alcuni strumenti musicali. Quest’anno il contributo del Comune coprirà il costo previsto per i maestri di musica e in parte per l’acquisto degli strumenti, alcuni dei quali (pianoforti e tastiere) sono già a disposizione della scuola, grazie alle donazioni di privati.

"Siamo contenti di sostenere come amministrazione comunale questa innovativa sperimentazione - commenta l’assessore alle Politiche socioeducative e scolastiche Sandra Munno - che porterà le scuole Novelli, che servono una porzione rilevante di territorio, a essere la prima scuola primaria a Pisa con l’indirizzo musicale. Un passo in avanti ulteriore che arricchisce l’offerta formativa di questa scuola, che offre già un servizio importante nel quartiere Cep, garantendo un orario a tempo pieno".

"Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno dimostrato alle scuole del nostro istituto. L’altra novità importante nell’Istituto 'Toniolo', riguarda la scuola primaria 'Cambini', nel quartiere Sant’Antonio, dove sono in programma importanti lavori di ristrutturazione per il miglioramento delle misure antisismiche, così da consentire dal prossimo settembre l’ampliamento degli spazi destinati alla scuola, attualmente concentrati in una sola ala dell’edificio. Sarà possibile così fruire di laboratori e aule speciali per le attività dei bambini". Questo il commento della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 'Toniolo', Teresa Bonaccorsi, che ricorda l’Open day in programma lunedì 13 gennaio alle 17.00 alla scuola 'Novelli', martedì 14 gennaio alle ore 17.00 alla 'Cambini'.