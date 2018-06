La Scuola Sant'Anna tra le prime dieci 'giovani' università del mondo

Times Higher Education, il periodico britannico specializzato in notizie e approfondimenti relativi al mondo dell'università e dell'istruzione superiore, ha incluso la Scuola Superiore Sant'Anna tra i dieci migliori giovani atenei al mondo con meno di 50 anni dalla fondazione, collocandola al 9° posto di questa speciale classifica. Sul podio università asiatiche ed europee. Al primo posto la Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong) seguita dalla École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Svizzera), seconda, e dalla Nanyang Technological University (Singapore), terza.

Nel ranking diffuso oggi, mercoledì 6 giugno, sono 11 le istituzioni italiane entrate in classifica (in totale sono state 250 le università valutate): Scuola Superiore Sant’Anna (9°), Università Vita e Salute San Raffaele (23°), Università di Bolzano (53°), Università di Milano Bicocca e Università di Salerno (69°), Università di Verona (88°), Università della Calabria (90°), Università di Roma Tor Vergata (92°), Università di Bergamo (94°), Università di Brescia (101°) e Università di Roma (150°).

La classifica è stata definita valutando tutta una serie di indicatori tra cui: qualità della didattica e della ricerca, numero di pubblicazioni e relative citazioni sulle più prestigiose riviste internazionali, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e rapporti con le industrie. Questi parametri sono stati ponderati "per riflettere – sottolineano gli editor di Times Higher Education - le speciali caratteristiche delle istituzioni universitarie più giovani" come la loro dinamicità e la propensione all’ulteriore sviluppo.

La classifica di Times Higher Education riferita ai giovani atenei è una tra quelle che risultano più apprezzate dagli analisti per la capacità di saper comparare istituzioni che presentano differenze significative, ad esempio per dimensionamento e per area geografica di maggiore influenza, in relazione al comune denominatore dell’età non superiore ai 50 anni, termine che la letteratura tende a fissare perché la fase di avviamento di un ateneo possa considerarsi conclusa. Per stilare il ranking delle giovani università gli analisti di Times Higher Education hanno preso in considerazione soltanto gli atenei che rispondessero a stringenti requisiti di ingresso, come una qualità della ricerca particolarmente elevata, certificata da almeno 1000 pubblicazioni, distribuite nell’arco temporale di 5 anni, su riviste scientifiche ad alto impatto.