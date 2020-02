La Sant'Anna in campo per ridurre l'uso dei pesticidi di sintesi in agricoltura

"Verso un’agricoltura libera da pesticidi". E' questo l'obiettivo della dichiarazione di intenti sottoscritta nei giorni scorsi a Parigi da 24 organizzazioni di ricerca distribuite in 16 paesi europei. Tra loro anche tre istituzioni italiane: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, CNR e Università di Bologna. La firma è avvenuta a margine del salone internazionale dell’agricoltura, con il supporto del Ministro dell’Agricoltura francese e alla presenza del Ministro per gli Affari Europei. Paolo Barberi, docente di agronomia all’Istituto di Scienze della Vita, ha partecipato alla firma come responsabile scientifico per la Scuola Superiore Sant’Anna, su nomina della rettrice Sabina Nuti.

La messa a punto della dichiarazione di intenti è avvenuta sotto il coordinamento dell’Istituto francese per la Ricerca Agronomica e Ambientale (INRAE) e dei due istituti tedeschi ZALF e Julius Kühn, riunendo la comunità di ricerca europea attorno alla visione di un’agricoltura dove l’utilizzo dei pesticidi di sintesi vada diminuendo. La dichiarazione di intenti ha sancito la nascita di un’alleanza europea per la ricerca, che si è posta il primo obiettivo di presentare una roadmap scientifica, presentata a breve alla Commissione Europea, come contributo al nuovo 'Green Deal Europeo' approvato dalla stessa Commissione a dicembre 2019.

In tutta Europa, la forte richiesta da parte delle autorità pubbliche, degli operatori agricoli e della società in generale sta agendo da stimolo per la ricerca a individuare soluzioni che accelerino una transizione ecologica dell’agricoltura. Per affrontare questa sfida, la dichiarazione congiunta di intenti punta a ripensare il modo di fare ricerca e a sviluppare strategie comuni innovative, tanto di ricerca quanto di sperimentazione agricola, non soltanto a livello nazionale ma in tutto il continente europeo.

Queste le istituzioni che hanno aderito alla dichiarazione di intenti: Aarhus University, Danimarca; Agricultural Academy, Bulgaria; Agricultural University of Athens, Grecia; Agroscope, Svizzera; Alma Mater Studiorum-Università di Bologna; Italia Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Francia; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Italia; Hungarian Research Institute of Organic Agriculture, Ungheria; French National Research Institute for Agriculture, Food and Environment-INRAE, Francia; Institute of Agriculture and Food Biotechnology-IBPRS, Polonia; Julius Kühn-Institute - JKI, Germania; Latvia University of Life Sciences and Technologies, Lettonia; Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research – ZALF, Germania; National Agriculture Research and Innovation Centre - NAIK, Ungheria; Natural Resources Institute Finland - Luke, Finlandia; Rzeszow University of Technology, Polonia; Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa, Italia; Swedish University of Agricultural Sciences - SLU, Svezia; Szent István University, Ungheria; Teagasc - Agriculture and Food Development Authority, Irlanda; University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - USAMV - Bucarest, Romania; University of Life Sciences in Lublin, Polonia ;Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Lituania; Zagreb University, Faculty of Agriculture, Croazia.