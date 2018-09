Migliori università del mondo: Sant'Anna e Normale tra le 'top 200'

La Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore si confermano il primo e il secondo ateneo italiano nel 'Times Higher Education (THE) World University Rankings 2019'. Le due scuole di eccellenza pisane, insieme all’Università di Bologna, terza in Italia, sono le uniche italiane tra le prime 200 università al mondo. Sale in graduatoria anche l'università di Pisa che scala una cinquantina di posizioni salendo quindi in una fascia più alta. La classifica prende in considerazione un totale di oltre 1250 università selezionate tra le più prestigiose al mondo.

Sant'Anna e Normale

"L’ottimo piazzamento - affermano Pierdomenico Perata, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna, e Vincenzo Barone, direttore della Scuola Normale Superiore - conferma la capacità delle nostre Scuole di rappresentare al meglio l’Italia nelle classifiche internazionali delle università. Da quest’anno abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato a convergere in una Federazione, di cui fa parte anche lo IUSS di Pavia, che consentirà al sistema delle tre Scuole di essere ancora più competitivo a livello internazionale. Con la speranza che il Governo comprenda il valore delle nostre istituzioni e si faccia parte attiva per far sì che l’Italia investa maggiormente nel proprio sistema di ricerca consentendo alle migliori Istituzioni di essere ancor più competitive e raggiungere finalmente la top 100 da cui l’Italia è da sempre esclusa".

"Questo - continuano Perata e Barone - per rendere più attrattivo il nostro sistema universitario, per mitigare la fuga dei cervelli ed incrementare l’afflusso di studiosi internazionali nelle nostre Università. Non soltanto per confermare il ruolo dell’Italia nella scienza, ma anche nel progresso tecnologico. Non a caso la Scuola Normale Superiore ha compiuto un significativo avanzamento riguardo alla valutazione del livello della ricerca e dell'insegnamento, risultando tra le prime 70 università del mondo secondo il parametro 'teaching', mentre la Scuola Sant'Anna si è classificata ai primissimi posti proprio per l'indicatore che riguarda i rapporti con il mondo delle imprese. A sottolineare, tra l'altro, la perfetta integrazione tra l'offerta delle due Scuole federate".

Università di Pisa

Sale anche l'Università di Pisa che si piazza tra il 301° e il 350° posto guadagnando una cinquantina di posizioni rispetto allo scorso anno. A livello italiano, l'Ateneo pisano si classifica nella fascia tra 8° e 11° posto, insieme a Milano, Napoli 'Federico II' e Politecnico di Milano, su un totale di 43 istituzioni censite, recuperando quattro posizioni rispetto all’anno precedente. Il piazzamento dell’università di Pisa è in buona parte dovuto all’impatto della ricerca, che vede l'Ateneo nel 20% della top mondiale per quanto riguarda le citazioni ricevute dagli articoli scientifici pubblicati dai propri ricercatori.

"Il ranking del Times Higher Education - ha commentato il rettore Paolo Mancarella - vede la nostra Università ancora in crescita rispetto allo scorso anno, già molto positivo, e ci conferma nella ristretta élite delle migliori università italiane. Se escludiamo le scuole e i politecnici, che per dimensioni e 'mission' sono difficilmente comparabili con grandi università generaliste come la nostra, il nostro Ateneo è infatti tra le prime 5 o 6 migliori istituzioni accademiche in Italia, con la capacità di coniugare l'elevato standard della sua ricerca con una formazione di qualità rivolta a quasi 50mila studenti. Mi piace pensare che questo risultato sia dovuto anche alle politiche di sostegno alla ricerca messe in atto in questi primi due anni di mandato".