Piena dell'Arno, allerta meteo declassata: martedì scuole aperte a Pisa

Passata l’emergenza a Pisa per la piena dell’Arno. A partire dalle 13.30 circa la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino per rischio idraulico che declassa a gialla la criticità dell’allerta meteo, fino alle 23.59 di oggi lunedì 18 novembre. Prosegue però il maltempo, prevista una nuova allerta gialla per pioggia e temporali da oggi lunedì fino alle 23.59 di martedì.

“Passata l'emergenza - ha dichiarato il sindaco Michele Conti - la città tira un sospiro di sollievo, torna alla normalità e si rimette in moto: abbiamo riaperto al traffico tutti i ponti e i lungarni del tratto cittadino. Le attività commerciali della città accolgono i clienti già dalle ore 12.00. Domani uffici pubblici, scuole e università regolarmente aperte”.

Il Consiglio Comunale previsto per domani martedì 19 novembre per sicurezza è stato comunque spostato a giovedì 21 novembre alle ore 14.30. L’incontro organizzato dall’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani con le associazioni culturali della città, previsto per oggi, è spostato a domani martedì 19, alle ore 17.30 presso il Centro espositivo SMS.