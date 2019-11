Allerta meteo declassata: gli studenti pisani tornano in classe

Si torna alla normalità e i ragazzi martedì, 19 novembre, faranno il loro rientro sui banchi di scuola dopo la pausa forzata di oggi a causa dell'emergenza Arno che aveva portato molti Comuni della provincia a emettere un'ordinanza di chiusura per motivi di sicurezza per il rischio esondazione. Ora, con il declassamento dell'allerta per rischio idraulico da rossa a gialla, gli studenti possono rientrare in classe e proseguire il proprio percorso scolastico.