Allerta meteo per neve: scuole chiuse a Pisa e provincia

Vista l'allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale per possibili nevicate, il Comune di Pisa ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università per la giornata di domani, giovedì 1 marzo. Alle 15.30 si terrà la riunione per l’attivazione del Piano Neve della Protezione Civile.

Università: lezioni sospese

Scuole chiuse, compresi gli asili nido, anche a San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Montopoli Valdarno, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Volterra, Terricciola, Fauglia, Santa Maria a Monte, Lajatico, Ponsacco, Casciana Terme Lari, Calcinaia, Buti, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Palaia, Cascina, Chianni, Calci, Crespina Lorenzana, Vecchiano, Montecatini Valdicecina, Riparbella, Pomarance, Vicopisano.

Elenco in aggiornamento