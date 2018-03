Vacanze di Pasqua 2018: quando chiudono le scuole

Ormai ci siamo quasi. Le tanto attese vacanze di Pasqua, che spezzeranno i ritmi scolastici per gli studenti prima del rush finale verso l'estate, stanno per arrivare. Pasqua in questo 2018 si celebra domenica primo aprile, il lunedì dell’angelo (cioè Pasquetta) è il 2 aprile.

Ecco il calendario ufficiale delle lezioni, con le date di inizio e fine dello stop alla didattica divise per regione. Di solito, le vacanze pasquali partono dal giovedì santo e terminano il mercoledì dopo la festività. Bisogna tuttavia fare attenzione, perché la situazione potrebbe cambiare a seconda della zona. In linea generale, il primo giorno lontano dai banchi sarà per tutti il 29 marzo 2018. Due giorni dopo Pasquetta, il 4 aprile 2018, si dovrà tornare a scuola (tranne che per gli studenti della provincia di Trento che, loro malgrado, dovranno rientrare un giorno prima).

Ecco il calendario completo.