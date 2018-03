Maltempo, scuole aperte o chiuse in provincia? Le decisioni

Ecco le decisioni per quanto riguarda l'apertura delle scuole nei vari Comuni della provincia di Pisa in seguito all'ondata di maltempo.

Scuole chiuse

Scuole chiuse su tutto il territorio comunale di Cascina anche domani, venerdì 2 marzo, e sabato 3 marzo. Lo ha stabilito un'ordinanza del sindaco, Susanna Ceccardi, pubblicata oggi. La coda di maltempo che interesserà anche domani Cascina, con criticità per ghiaccio codice giallo fino alle ore 13, ha spinto l'amministrazione comunale a mantenere chiusi gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Inoltre, in considerazione del fatto che nella giornata di sabato prossimo molte scuole sarebbero comunque rimaste chiuse per consentire lo svolgimento delle operazioni legate alle elezioni politiche di domenica 4 marzo, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di estendere la chiusura degli istituti anche alla giornata di sabato 3 marzo.

Scuole chiuse nella giornata di venerdì 2 marzo anche a Volterra, Casale Marittimo, Riparbella, Guardistallo, Castellina Marittima, Chianni, Montecatini Valdicecina, Pomarance, Fauglia, Lajatico, Montescudaio, Terricciola.

Scuole aperte

Scuole aperte invece a Pisa, Pontedera, Ponsacco, San Miniato, Casciana Terme Lari, Vecchiano, San Giuliano Terme, Bientina, Buti, Montopoli Valdarno, Santa Croce sull'Arno, Capannoli, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Calcinaia, Calci, Crespina Lorenzana., Castelfranco di Sotto.

In aggiornamento