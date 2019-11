Allerta meteo: chiuse le scuole a San Giuliano Terme

Per via dell'allerta meteo con codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico al reticolo principale, domani, lunedì 18 novembre, rimarranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di San Giuliano Terme. La misura è stata resa nota dal Comune nel pomeriggio di domenica.

Vedi l'elenco dei comuni interessati dalla chiusura delle scuole.