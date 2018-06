Edilizia scolastica: la Provincia presenta progetti per 19,4 milioni di euro

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 78 del 4 aprile 2018 del decreto interministeriale 3 gennaio 2018 'Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018- 2020', finanziato con i cosiddetti Mutui Bei, sono stati pubblicati i primi bandi di finanziamento delle Regioni per definire la programmazione degli interventi.

La Provincia di Pisa partecipa presentando una serie di progetti per un totale 19,4 milioni di euro. "Si conferma il nostro impegno - dichiara il Presidente della Provincia, Marco Filippeschi - per assicurare alle scuole del territorio delle concrete opere di rinnovamento e la capacità progettuale nel partecipare a una fondamentale forma di finanziamento per questi interventi. In una fase ancora difficile, la Provincia di Pisa garantisce la prospettiva della rete scolastica di sua competenza, in dialogo permanente con le scuole e con le diverse componenti rappresentative. Ringrazio i colleghi sindaci per il contributo che hanno dato al nostro lavoro".

I progetti per i quali è stato chiesto il finanziamento

Si tratta di sette di interventi consistenti, dal punto di vista finanziario e per l’impatto sulla funzionalità delle scuole del territorio. Nel dettaglio: