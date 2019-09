Scuole provinciali: "Nei mesi estivi interventi in tutti gli edifici"

Nella mattina di giovedì 19 settembre il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori si è recato in visita al Villaggio Scolastico di Pontedera per portare i saluti dell’amministrazione provinciale, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2019/20. La visita a Pontedera è iniziata in compagnia del sindaco Matteo Franconi. Angori ha fatto visita al terminal bus collocato vicino al Villaggio Scolastico, dove l'amministrazione comunale ha realizzato, nel corso dell'estate appena trascorsa, una ristrutturazione delle fermate, con relative pensiline e asfaltature, per un importo di 100mila euro per le casse comunali.

La visita di Angori è poi proseguita all'ITI G.Marconi, alla presenza del dirigente scolastico Pierluigi Mario Robino, e degli assessori del comune di Pontedera, Mattia Belli, con delega ai Lavori Pubblici, e Francesco Mori, con delega alle Politiche Scolastiche. "E' stata l'occasione per fare il punto sulla consegna a questa scuola delle strutture prefabbricate da destinare agli studenti, consegna che avverrà nel mese di febbraio 2020", afferma ancora Angori. "I tempi si sono allungati, in considerazione del fatto che la realizzazione di tali moduli avviene nel contesto di una gara europea il cui iter burocratico è stato più lungo del previsto. Tuttavia, grazie alla collaborazione tra il nostro Ente e i plessi scolastici, e in questo caso specifico con il dirigente scolastico Robino, abbiamo avuto modo di far fronte alla situazione, ricavando altri spazi per gli studenti con locali idonei già presenti nell'istituto scolastico, e che saranno in grado di garantire ospitalità a ragazzi e corpo docente fino alla realizzazione dei prefabbricati, per il cui acquisto, mi preme ricordare che la Provincia di Pisa ha effettuato un investimento pari a 700mila euro".

"E' bene inoltre precisare", prosegue Angori, "che tutti i plessi scolastici di tutto il territorio provinciale sono stati oggetto di manutenzione straordinaria e ordinaria, durante i mesi di pausa estiva. Nonostante le risorse ridotte, il nostro obiettivo è stato quello di recepire e cercare di trovare soluzioni idonee per le richieste di studenti e insegnanti, garantendo come prima cosa gli spazi adeguati per fare lezione".

Angori scende quindi più nel dettaglio: "A Pontedera sono state realizzate opere di messa in sicurezza degli edifici, riparazioni di porte e infissi, rifacimenti di pavimentazione e la realizzazione di un ingresso carrabile presso il Liceo Montale di via Puccini. Venendo a Pisa città: al Buonarroti sono state eseguite tinteggiature di aule al piano terra e lavori di ripristino e consolidamento delle pareti di cartongesso delle aule. Per quanto concerne il Complesso Marchesi, sono stati eseguiti svariati interventi e alcuni sono ancora in corso, tra i quali la sostituzione della centrale termica e delle canne fumarie, operazione che è prevista concludersi entro il prossimo 1 novembre, in base al cronoprogramma degli uffici".

"All’ITI Fascetti-Da Vinci - conclude Angori - sono stati eseguiti interventi cospicui, anche a livello economico, di messa in sicurezza di intradossi, solai e controsoffitti, oltre che la realizzazione di nuovi laboratori di elettronica presso la Palazzina Telecomunicazioni; importante intervento di adeguamento antincendio dei vani scala ed atrio anche al piano terra dell’IPSAAR Matteotti. Al Dini, inoltre, sono stati eseguite importanti manutenzioni dei servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla norma di prevenzione incendi".