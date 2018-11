Castelfranco di Sotto: controlli antidroga nelle scuole

I Carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno svolto questa mattina, mercoledì 28 novembre, dei controlli a sorpresa nelle scuole medie di Castelfranco e di Orentano. Le ispezioni, effettuate nell'ambito del progetto 'Scuole sicure', che ha l'obiettivo di contrastare l’uso degli

stupefacenti tra i giovani studenti, non hanno rilevato nessuna criticità. I militari, guidati dal luogotenente Emanuele Quaranta, hanno quindi incontrato i ragazzi delle classi terze. Una occasione per accendere i riflettori sul problema dell’uso degli stupefacenti e soprattutto per educare i ragazzi al concetto di legalità e rispetto della legge.

"La presenza dei Carabinieri - ha spiegato Maria Elena Colombai, dirigente dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci - è importante per lanciare un segnale forte ai ragazzi. Ovviamente i controlli non hanno rilevato niente di particolare, ma è stata una occasione per far capire come la presenza delle forze dell’ordine sia sempre costante anche nella scuola. Un modo crediamo anche per tranquillizzare i genitori sull’attenzione che come istituto mettiamo sul tema della sicurezza sia all’interno che all’esterno degli edifici".

Soddisfazione anche da parte del sindaco Gabriele Toti. "Con questo progetto contribuiamo a mettere il tema della sicurezza e del rispetto della legalità al primo posto. La collaborazione dei nostri Carabinieri ci consente di essere presenti e presidiare il nostro territorio e soprattutto gli edifici scolastici che, se possibile, hanno bisogno di attenzioni ancora maggiori. I controlli avranno sicuramente sorpreso gli studenti che però hanno compreso la loro importanza e la vicinanza delle forze dell’ordine".

Dopo i servizi a scuola sono stati effettuati dei controlli anche in via Nencini e via Ponticelli, zone interessate dal fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

