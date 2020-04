Aeroporto 'Galilei': mascherine e occhiali per far fronte all'emergenza

L'aeroporto 'Galilei' snodo centrale per la distribuzione dei dispositivi di protezione necessari per far fronte all'emergenza Coronavirus.

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Pisa hanno infatti proceduto al rapido sdoganamento di 55.000 mascherine e 5.040 occhiali protettivi destinati a Comuni, case di cura, istituti sanitari e associazioni di volontariato presenti sul territorio toscano.

Anche presso la Sezione Operativa Territoriale Aeroporto del 'Galilei' vengono quotidianamente sdoganati ingenti quantitativi di mascherine, che sono tempestivamente messe a disposizione degli enti destinatari. Continua così l’impegno dei funzionari ADM volto a rendere immediatamente disponibili tutti i dispositivi di protezione per far fronte all’emergenza sanitaria internazionale in corso.