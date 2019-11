Infiltrazioni di acqua nel centro diurno 'L'Orizzonte': via al trasferimento provvisorio

Trasloca provvisoriamente a Migliarino il centro diurno per disabili 'L’Orizzonte' di via Derna, dichiarato inagibile dalla Commissione multidisciplinare di vigilanza dell’Azienda Asl Toscana Nord Ovest dopo le infiltrazioni d’acqua dei giorni scorsi. Da martedì prossimo i sedici frequentatori della struttura, gestita dalla Cooperativa Agape, si trasferiranno nei locali a piano terreno della sede di via Salvo D’Acquisto dell’Asbuc e vi resteranno almeno fino a dicembre. Non cambiano invece orari e caratteristiche del servizio, incluso il trasporto per e dal centro diurno che, ovviamente, continueranno ad essere effettuati dai mezzi dedicati al trasporto sociale della Società della Salute della Zona Pisana.

"Ringrazio tutti gli operatori - dice la presidente della SdS Gianna Gambaccini - per aver dato una risposta rapida a un problema impellente e mi scuso con le famiglie e gli assistiti per il disagio: eravamo a conoscenza delle difficoltà della struttura di via Derna e stavamo lavorando per porvi rimedio, ma l’emergenza maltempo ha fatto precipitare la situazione. E’ importante, comunque, che sia stata trovata una soluzione adeguata alle necessità: adesso cercheremo di capire quel che occorre fare per ridare una sede definitiva ad un centro diurno importante come L’Orizzonte".