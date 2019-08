Società della Salute: i servizi sanitari per il ponte di Ferragosto

La Società della Salute della zona pisana fa il punto sui servizi sanitari attivi per il ponte di Ferragosto. Nel Comune di Pisa venerdì 16 agosto saranno aperti i presidi socio-sanitari di Marina di Pisa e quello di via Garibaldi, mentre saranno sospese le attività nelle strutture di San Marco e del Cep. Chiusi venerdì 16 gli uffici della Sds di via Saragat. Ancora, sabato 17 agosto, sono confermate le aperture dei presidi di Vicopisano e Vecchiano (che però non effettuerà i prelievi).

Si ricordano infine le variazioni delle attività per il mese di agosto già comunicate: i presidi di Calci e Lorenzana saranno chiusi il mercoledì, mentre il presidio di Fauglia il giovedì. Il presidio di Vicopisano sarà chiuso il martedì. Il presidio di Cascina sospenderà l’attività amministrativa il mercoledì pomeriggio e quello di Vecchiano non effettuerà i prelievi il sabato. I presidi di Cenaia e Crespina resteranno chiusi.