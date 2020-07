Seasons by Valdera Color: la svolta green nel campo delle vernici

Vernici per interni ed esterni delle abitazioni, adatte sia ai privati che a professionisti e ditte. La svolta nel settore della colorazione di pareti, profilati, infissi e tutto ciò che può essere verniciato arriva da Seasons, nuovo marchio della storica azienda Valdera Color, attiva sul territorio pisano dagli anni '70. Nello showroom aperto in via Carducci 60 a La Fontina (San Giuliano Terme) si possono trovare circa 7mila differenti vernici: i clienti possono visionarle e anche portarsi a casa un campionario per scegliere in tutta tranquillità quale applicare nella propria abitazione o all'esterno, in base alle proprie necessità.

La differenza tra questa nuova tipologia di prodotti e quelli più tradizionali, in vendita nella sede centrale di Valdera Color in via di Capiteta 1 a Ospedaletto, è la massima qualità abbinata al rispetto dell'ambiente. Un percorso imboccato grazie anche alle ultime normative che hanno regolato la ricerca e la produzione di materiali più green e sostenibili. Seasons infatti offre delle vernici realizzate da aziende certificate nell'ambito della produzione a basso impatto ambientale: San Marco e Benjamin Moore. La prima è uno dei pilastri italiani nel campo delle vernici, specializzata nella rifinitura degli esterni e dei cappotti degli edifici. La seconda è un'azienda americana che ha in Italia soltanto un altro punto vendita oltre a quello presente dentro Seasons: i prodotti hanno tutti una colorazione satura e il medesimo prezzo. I prodotti reperibili da Seasons si collocano in una fascia medio-alta e garantiscono il massimo rendimento: un'altra peculiarità sono i sette gradi di opacità dei colori offerti da Benjamin Moore, tutti completamente anallergici, lavabili e antimuffa.