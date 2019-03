Sede distaccata dell'Universita di Pisa a Cascina? Sondaggio fra i cittadini

Una sede distaccata dell'Università di Pisa a Cascina. E' l'idea lanciata dall'amministrazione, idea che a partire da oggi 25 marzo è al vaglio dei cittadini tramite un questionario diffuso sul sito internet del Comune e rintracciabile anche presso la biblioteca comunale e l'Ufficio relazioni con il pubblico.

"Il Comune di Cascina - si legge nella presentazione del documento - in particolare l'assessorato alla cultura ed istruzione, ha intenzione di elaborare un progetto, tra il Comune e l'Università degli studi di Pisa, allo scopo di creare un polo universitario distaccato dell'università nel territorio cascinese, anche tramite convenzione, dove poter studiare e fare ricerca oltreché attrarre eccellenze da ogni parte d'Italia e non solo".

"Potremmo riuscire a portare a Cascina i servizi di connessione dell'ateneo pisano - spiega Leonardo Cosentini, assessore alla scuola di Cascina, con deleghe ai rapporti con l'università - dando la possibilità ai nostri ragazzi di avere nuove aule studio dove ritrovarsi nei giorni in cui non hanno lezione. Verrebbero create iniziative di carattere culturale attraverso la collaborazione dei vari dipartimenti".

La logistica sarebbe a buon punto per l'assessore: "Cascina ha ben tre stazioni ferroviarie, è facilmente raggiungibile dai comuni limitrofi, da quelli del Lungomonte fino al Comprensorio del Cuoio. Gli spazi non mancano: dall'area del Polo tecnologico di Navacchio al centro storico di Cascina, al teatro e a Virgo". "Con questo sondaggio - prosegue - raccoglieremo suggerimenti, idee e proposte, per verificare innanzitutto se l'idea trova interesse, oltre che nell'amministrazione, anche nella nostra comunità, per poi procedere agli atti conseguenti. Abbiamo un'idea chiara di futuro della nostra comunità: puntiamo alla qualità e alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio".

I moduli del sondaggio (qua il documento) una volta compilati devono essere restituiti alla biblioteca comunale (in viale Comaschi 67 a Cascina) o via email all'indirizzo msimoncini@comune.cascina.pi. it.