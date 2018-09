Sei persone ricoverate per meningite virale: "Non è contagiosa"

C'è anche un residente a Pontedera tra le sei persone che sono state ricoverate nell’ultima settimana al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Livorno con la diagnosi di meningite virale. Si tratta di una forma non contagiosa di meningite provocata dalle punture del pappatacio, una specie moscerino diffuso nell'area mediterranea, dalla quale si guarisce in pochi giorni.

I pazienti (uno di Pontedera, un livornese, tre piombinesi e un elbano) hanno tutti un’età tra i 20 e i 40 anni. Cinque di loro erano stati in vacanza all'Isola d'Elba. I sintomi che provoca questa malattia, che è bene ribadire non è contagiosa, sono febbre alta, rigidità della nuca, confusione mentale. La situazione quindi non genera allarme anche perchè "ogni estate - fanno sapere dalla Asl - all'Elba si registrano 10 - 12 casi di questo genere, quindi siamo assolutamente nella media".