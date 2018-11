Viabilità: via ai lavori per il semaforo all'incrocio di Agnano

Sono partiti i lavori per la costruzione del semaforo all'intersezione tra via XXV Aprile e via delle Sorgenti ad Agnano, a San Giuliano Terme. La zona negli anni era stata indicata dai residenti come pericolosa, teatro di molti incidenti. Ora l'amministrazione può annunciare la conclusione di "un percorso complesso che finalmente si conclude con un risultato concreto".

La storia del semaforo inizia prorio in quel marzo 2017, con l'assemblea pubblica nella frazione dove fu affrontata la questione sicurezza. "Allora prendemmo l'impegno - scrive in una nota il Comune per conto del sindaco - di inserire il progetto del semaforo in questione nel piano triennale degli investimenti. Nelle settimane successive ci siamo subito attivati con il Comune di Pisa per ottenere un loro impianto dismesso ed estrapolarne la centralina. Una operazione, quest'ultima, che ha permesso all'Amministrazione Comunale un notevole risparmio".

"Nell'ottobre del 2017 - ripercorre ancora Di Maio - venne quindi approvato il ricordato piano triennale degli investimenti, prevedendo la realizzazione del semaforo nel 2018. L'iter per la progettazione dell'impianto semaforico partì già il mese successivo. A luglio di quest'anno abbiamo approvato il progetto, comprensivo di bonifica bellica, per un costo di 87.427,79 euro. La gara è stata indetta ad agosto: ad ottobre, ad avvenuta aggiudicazione, sono partiti infine i controlli previsti dal vigente Codice degli appalti. Oggi, come detto, sono iniziati i lavori. Oltre un anno di intenso lavoro per ottenere un risultato importante: una risposta concreta alle richieste dei cittadini".