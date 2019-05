Cascina: torna in funzione il semaforo di via Macerata

Riprende a funzionare il semaforo all'incrocio tra via Macerata, via Dalla Chiesa e via Picasso a San Frediano a Settimo, nel comune di Cascina.

Si tratta di un semaforo che per circa 20 anni anni è rimasto del tutto spento e il cui ripristino consentirà finalmente di mettere in sicurezza un incrocio molto pericoloso e trafficato, che negli ultimi tempi ha visto verificarsi diversi incidenti stradali. Via Macerata è infatti un importante asse stradale tra la Tosco Romagnola e la via del Fosso Vecchio.



Come spiega l'assessore ai Lavori pubblici di Cascina Roberto Sbragia, "il semaforo è stato installato circa 30 anni fa e nel corso dei primi anni 2000 è stato progressivamente spento. Tuttavia, la graduale realizzazione in passato di importanti opere di urbanizzazione nella parte di San Frediano a sud della ferrovia e la presenza nelle vicinanze di un supermercato hanno comportato un aumento considerevole del traffico nell’area, tanto che su tale incrocio si sono verificati alcuni incidenti, l’ultimo dei quali ha coinvolto un'ambulanza con un paziente a bordo".



Tutto ciò ha indotto l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti urgenti e a disporre il ripristino del funzionamento del semaforo. Nei giorni scorsi la Polizia municipale ha già effettuato alcuni test di funzionamento e l'impianto entrerà in funzione a partire da venerdì 24 maggio.

Nel frattempo il semaforo segnalerà l'incrocio con la luce gialla intermittente, per dare tempo agli automobilisti che abitualmente vi transitano di prendere consapevolezza del suo funzionamento e per evitare che i più disattenti, abituati ad un incrocio senza semaforo, lo attraversino senza prestare attenzione alle luci rosse, verdi e gialle.

