Seminario di scienza e tecnologia all'Itis Santucci di Pomarance

Tuttto esaurito all’ITIS “A. Santucci” per il seminario tenuto da Marco Matteini, amministratore delegato di NEMESYS, sulla mobilità sostenibile e le previsioni della sua evoluzione nel futuro. Dopo una prima fase in cui Matteini ha presentato la start up di cui è amministratore ed il background tecnologico del suo staff ha parlato delle attuali tecnologie per la mobilità e delle varie tecnologie che si stanno presentando sul mercato: 1. HEV Veicli elettrici ibridi 2. PHEV Veicoli elettrici plug-in 3. BEV Veicoloi elettrici a batteria 4. FCEV Veicoli elettrici a fuel cell Successivamente dopo essersi soffermato a parlare delle batterie, del loro possibile sviluppo tecnologico ma anche dei loro limiti fisici, è entrato nel vivo dell’incontro andando a spiegare il funzionamento dlela nuova tecnologia sviluppata da NEMESYS: una batteria idrogeno aria di cui hanno ottenuto il brevetto internazionale il brevetto internazionale (WO 2017/178964 A1). La grande evoluzione è stata quella di integrare all’interno di una matteria una feul cell. Questo dispositivo estremamente flessibile ha i vantaggi di tutte le tipologie di veicoli elettrici: ha batterie che gli consentono una discreta autonomia, è plug-in e quindi ricaricabile da una presa elettrica (anche quella di casa) ed ha al suo interno una feul cell che può generare energia da idrogeno. Questo tipo di batterie innovative potrebbero essere anche i componenti “ponte” per far nascere una rete di distribuzione del vettore idrogeno: infatti nessuno investe in distributori di idrogeno perché non ci sono auto che lo utilizzano ed, allo stesso tempo, nessuno acquista un’auto ad idrogeno perché non c’è una sua rete di distrubuzione. Alla fine del seminario è intervenuto il vice preside dell’istituto, il prof. Antonio Quarta, che ha ringraziato Matteini di aver trovato il tempo di venire a Pomarance a tenere l’interessantisimo seminario che è stato veramente stimolante per tutti gli alunni e l’occasione di confrontarsi con molti temi di attualità, altrimenti vissuti sempre come estrema distanza. In chiusura il prof. Antonelli ha ricordato il prossimo seminario, organizzato nei locali della scuola ed aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà lunedì 26 marzo nell’aula multifunzionale dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, tenuto dall’ingegnere Michele Ventavoli che illstrerà le attività principali delle officine Enel Green Power S.p.A. di Larderello di cui è responsabile.

