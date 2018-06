Fornacette: sensibilizzazione agli animali domestici nella scuola d'infanzia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 4 Giugno c.a. presso l'Istituto Comprensivo M.L.King di Fornacette (Calcinaia), si è concluso il progetto “Mi prendo cura di te”che ha coinvolto una classe terza della scuola d'infanzia. L'iniziativa è stata proposta dal Comune di Calcinaia in collaborazione all'associazione Impronte-In difesa degli animali Onlus e il Canile di Santa Maria a Monte ed eseguita dal polo cinofilo Family Dog's. I bambini sono stati coinvolti in attività ludico-ricreative facendo leva sulle conoscenze e gli insegnamenti della zooantropologia. Per chi non la conoscesse, la zooantropologia è la disciplina che si occupa della relazione tra uomo e animale e del contributo socio-culturale che da sempre tale relazione apporta all’evoluzione dell’uomo. Si parla di zooantropologia applicata alla didattica per far riferimento ai progetti atti a migliorare la relazione del bambino con l’animale, insegnargli il corretto approccio ed educarlo al rispetto e alla diversità del mondo animale.